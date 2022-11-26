20% столичных “Пунктов несокрушимости” оказались закрытыми

В Киеве из 530 “Пунктов несокрушимости”, работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.

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Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

“Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что 20% этих “Пункты несокрушимости” вообще закрыты”, - сказал Арахамия в эфире единого телемарафона.

Арахамия также отметил, что не во всех действующих пунктах созданы необходимые условия.

“Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды”, - сказал нардеп.

По словам Арахамии, для того, чтобы пункты заработали в полную силу, народные депутаты намерены подключить представителей бизнеса и волонтеров.

Арахамия добавил, что продолжится работа с городской властью Киева, чтобы в течение двух-трех дней решить все логистические организационные вопросы.

Напомним, что большие сети АЗС покупают Starlink, чтобы работать во время блэкаута.