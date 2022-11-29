Россия хочет сохранить темпы ударов по Украине, а не усилить их – ISW

Российские оккупационные войска могут нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время, таким образом Россия хочет сохранить темпы обстрелов, а не усилить их.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили предупреждение президента Владимира Зеленского о новых атаках агрессора.

Кроме того, в ISW напомнили, что спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель. По ее словам, это еще одно доказательство подготовки к возобновлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели.

"Однако из-за продолжения деградации ракетного арсенала РФ в ходе предварительных ударов по всей вероятности, Россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов по критической инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы готовят новые ракетные удары и призвал на неделе учитывать сигналы воздушной тревоги.