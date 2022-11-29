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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Днепр и Никопольщину.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили. Обошлось без погибших и раненых", - отметил он.
По его словам, оккупанты попали в частное предприятие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Резниченко сообщил, что Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под вражеский прицел попала Красногригорьевская громада, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 28 ноября оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину.