Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Днепр и Никопольщину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили. Обошлось без погибших и раненых", - отметил он.

По его словам, оккупанты попали в частное предприятие.

Резниченко сообщил, что Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под вражеский прицел попала Красногригорьевская громада, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 ноября оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину.

Автор:
Нина Комащенко