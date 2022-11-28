Оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 28 ноября оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую", - отметил он.

По его словам, оккупанты выпустили по населенным пунктам более 30 снарядов.

Обошлось без пострадавших. Детали атак выясняются.

Напомним, утром 27 ноября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.