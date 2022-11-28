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Оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 28 ноября оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую", - отметил он.
По его словам, оккупанты выпустили по населенным пунктам более 30 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обошлось без пострадавших. Детали атак выясняются.
Напомним, утром 27 ноября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.