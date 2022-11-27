Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, есть жертвы

В результате обстрела два человека погибли, один получил ранения.

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Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии - 2 человека погибли, 1 получил ранения", - написал в Telegram Кириленко.

Также он добавил, что в результате обстрела 4 дома получили повреждения.

"Курахово уже далеко не впервые попадает во вражеский огонь — россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским", - отметил он.

Кириленко призвал местных жителей не рисковать жизнью и покинуть Донбасс.

Напомним, что армия РФ продолжает обстреливать Харьковщину. В результате обстрела повреждено масличное предприятие.