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РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие

РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие

Российские войска нанесли авиаудар по Часовому Яру. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. 

Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад. 

Фото 2 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Фото 3 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Фото 4 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Фото 5 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Фото 6 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Фото 7 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Фото 8 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Фото 9 — РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие

Кириленко отметил, что оставаться в области опасно, и призвал жителей эвакуироваться.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Остаться в области – опасно!", - подчеркнул он. 

Напомним, что 26 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. 