РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие

Российские войска нанесли авиаудар по Часовому Яру. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад.

Кириленко отметил, что оставаться в области опасно, и призвал жителей эвакуироваться.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Остаться в области – опасно!", - подчеркнул он.

Напомним, что 26 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.