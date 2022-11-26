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РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, есть пострадавшие
Российские войска нанесли авиаудар по Часовому Яру. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад.
Кириленко отметил, что оставаться в области опасно, и призвал жителей эвакуироваться.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Остаться в области – опасно!", - подчеркнул он.
Напомним, что 26 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.