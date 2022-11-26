Со времени деоккупации Херсонщины Россия уже убила 32 гражданских

На освобожденных территориях задокументировано 578 военных преступлений российских военнослужащих и их пособников.

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Об этом сообщает глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации Россия убила в Херсонской области 32 гражданских", - сообщил Клименко.

В настоящее время на освобожденных территориях региона возобновлена работа 7 подразделений полиции. 4 из них – в самом Херсоне. На улицах областного центра дежурят 44 патруля. Как автомобильных, так и пеших.

Привлечены также сводные отряды из Кировоградской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областей. Работают и специализированные следственно-оперативные группы, документирующие военные преступления российских военнослужащих и их пособников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.

Также саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, что в недавно деоккупированный Херсон подали электроэнергию.