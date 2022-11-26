26 ноября днем российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

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Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП", - отметил Филатов.

По его словам, подробности обстрелов и информацию о жертвах предоставит военная администрация.

На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сейчас известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

Отметим, во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают о дыме в городе.