Из-за обстрела РФ насосной станции на Херсонщине возобновление поставок воды из Днепра в Николаев отложили

Из-за повреждений в результате обстрела российских оккупантов насосной станции городского коммунального предприятия "Николаевводоканал" в деоккупированной части Херсонской области возобновление поставок в Николаев пригодной для потребления воды из Днепра отсрочено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

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"Друзья, к сожалению, у меня плохие новости. В ходе ракетного обстрела российские террористы повредили насосную станцию ГКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области", - написал он.

По словам городского головы, из-за этого еще в течение неопределенного времени в областной центр будет подаваться техническая вода из Бугского лимана.

"Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого оперативно, буквально через неделю, отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, а потому воюют с мирным населением", - подчеркнул Сенкевич.

Он добавил, что сейчас в городе будут продолжать ремонтировать сети, которые разрушает соленая вода, и как только разрешит ситуация с безопасностью, будет оперативно восстановлена насосная станция для возвращения поставок в Николаев питьевой воды.

Также мэр сообщил о новом графике раздачи очищенной воды от коммунального предприятия "Николаевэлектротранс" с 30 ноября.

Напомним, что водоснабжение жилых домов в Николаеве возобновилось еще в мае, для чего был обеспечен забор воды из Южного Буга и артезианских скважин, однако восстановление привычного водоснабжения было невозможно из-за оккупации Россией почти всей Херсонской области. Левобережная же ее часть с упомянутой насосной станцией была освобождена в начале ноября.