Подоляк закликав "протестні рухи" в РФ діяти: ордер на арешт Путіна окреслив нову позицію

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента країни-агресора РФ Володимира Путіна окреслив нову позицію. Саме зараз час активно діяти "протестним рухам" в РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"До речі, потенційні "протестні рухи" в РФ мають розуміти: саме зараз – найкращий час активно діяти. Ордер МКС чітко окреслив нову позицію: Путін – воєнний злочинець, і тому не має легітимності", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що всі дії Путіна проти протесту будуть виключно додатковими злочинами "з відповідними наслідками".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС розглядають це рішення як початок процесу притягнення російської влади до відповідальності за злочини в Україні.