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Подоляк призвал "протестные движения" в РФ действовать: ордер на арест Путина очертил новую позицию

Подоляк призвал "протестные движения" в РФ действовать: ордер на арест Путина очертил новую позицию

Ордер Международного уголовного суда на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина очертил новую позицию. Именно сейчас пора активно действовать "протестным движениям" в РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Кстати, потенциальные "протестные движения" в РФ должны понимать: именно сейчас - лучшее время активно действовать. Ордер МКС четко очертил новую позицию: Путин - военный преступник, и потому не имеет легитимности", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что все действия Путина против протеста будут исключительно дополнительными преступлениями "с соответствующими последствиями".

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС рассматривают это решение как начало процесса привлечения российских властей к ответственности за преступления в Украине.

Автор:
Нина Комащенко