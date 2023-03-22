Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию в Луганской области: призывникам обещают жилье

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины продолжают принудительные мобилизационные меры. Призывников мотивируют обещаниями передать им отчужденное у украинцев жилье.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в частности, в населенных пунктах Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое, Новопсков Луганской области объявлен очередной этап масштабной военной подготовки российских оккупационных войск с проведением в нынешний весенне-летний период мобилизационных учений (тренировок).

"К участию в указанных мобилизационных мероприятиях российскими оккупантами предполагается призвать все местное мужское население призывного возраста (прежде всего получивших гражданство РФ и так называемой ЛНР). При этом оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских оккупационных войсках обещают передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию", - отметила Маляр.

Она добавила, что мужчины на оккупированных территориях, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства.

Напомним, "Радио Свобода" сообщало, что в России в рамках нового набора контрактников в армию хотят привлечь 400 тысяч военных.