В Херсоне изменили время комендантского часа

В освобожденном Херсоне изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он продлится с 19.00 до 06.30.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил Херсонский городской совет.

"На территории Херсонского городского территориального общества будет действовать комендантский час - с 16 ноября 2022 года будет действовать комендантский час с 19.00 до 06.30 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанное время жителям запрещено находиться на улицах и в других общественных местах.

Соответствующий приказ подписан начальником Херсонской городской военной администрации Галиной Луговой.

"Изменен комендантский час с целью проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества, в частности разминирование данной территории и принятие мер по безопасности гражданского населения общины", - подчеркнули в Херсонском городском совете.

Напомним, с 14 ноября на территории Херсона по запрещены продажа и изготовления алкоголя.

Служба безопасности начала зачистку Херсона и других освобожденных городков и сел области от предателей, коллаборантов и агентов российских спецслужб.