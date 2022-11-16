У Херсоні змінили час комендантської години

У звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години. Відтепер вона триватиме з 19.00 до 06.30.

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Про це повідомила Херсонська міська рада.

"На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година - з 16 листопада 2022 року до окремого наказу діятиме комендантська година з 19.00 до 06.30 години", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час жителям громади заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

Відповідний наказ видано начальником Херсонської міської військової адміністрації Галиною Луговою.

"Змінено комендантську годину з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, зокрема розмінування даної території та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення громади", - підкреслили в Херсонській міській раді.

Нагадаємо, з 14 листопада на території Херсона заборонено продаж і виготовлення алкоголю.

Наразі Служба безпеки почала зачистку Херсона та інших звільнених містечок і сіл області від зрадників, колаборантів та агентів російських спецслужб.