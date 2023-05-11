Наступного тижня в Херсоні скоротять комендантську годину

Наступного вівторка, 16 травня, у Херсоні скоротять комендантську годину. Таким чином вона діятиме з 21:00 до 05:00. Про зміни написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Очільник Херсонської МВА нагадав, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

“Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години”, - додав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Також влада подовжила термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня 2023 року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним - з 15:00 до 10:00 щодня.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року у звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години, яка з того часу тривала з 19.00 до 06.30.

З 24 березня час дії комендантської години в Херсоні скоротили - з того моменту вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00.

У п'ятницю, 5-го травня, починаючи з 20:00 у Херсоні ввели комендантську годину, яка триватиме до 6:00 8-го травня, тобто 58 годин. Такі тимчасові обмеження були необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити цивільних на небезпеку.

Через декілька днів начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що під час довгої комендантської години проводилися контрдиверсійні заходи, за результатом яких, зокрема, було затримано двох коригувальників ворожого вогню.