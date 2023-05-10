В Херсонській ОВА розповіли про результати заходів під час дводобової комендантської години

Під час довгої комендантської години у Херсоні 5-8 травня, проводилися контрдиверсійні заходи, за результатом яких, зокрема, було затримано двох коригувальників ворожого вогню. Про це повідомив у відеозверненні начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом у межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, з незаконного обігу вилучено зброб та боєприпаси, затримано двох розшукуваних осіб, а також "виявлено прихильників так званого "руського міра", з якими проведено профілактичні заходи".

Усього за час проведення заходів перевірені понад 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів. Виявлено 253 порушників комендантської години, а також вилучено чотири мобільні телефони, які обліковувалися як викрадені.

Крім цього, як повідомив начальник ОВА, на кладовищі виявлений схрон зброї, а з незаконного обігу вилучені автоматична зброя, пістолети, гранати та тротилові шашки.

Проведено чотири обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності. Під час цих обшуків виявили та вилучили прапори Росії, "георгіївські" стрічки, а також зброю.

За словами Прокудіна, знайдено і "дуже цікаву" документацію, зокрема, списки працівників окупаційної поліції, розстановку їхніх нарядів та списки осіб для реєстрації на виплату від РФ 10 тисяч рублів з копіями відповідних паспортів.

Виявлено й викрадену побутову техніку, яка належить Херсонському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. У зв'язку з наведеним Прокудін подякував херсонцям "за розуміння та сприяння правоохоронним органам".

Нагадаємо, що протягом комендантської години у Херсоні, яка тривала з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня, було заборонено пересуватися та знаходитися на вулицях, також місто було закрите на вʼїзд та виїзд.