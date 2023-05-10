В Херсонской ОВА рассказали о результатах мероприятий во время двухсуточного комендантского часа

Во время длительного комендантского часа в Херсоне 5-8 мая проводились контрдиверсионные мероприятия, по результатам которых, в частности, были задержаны два корректировщика вражеского огня. Об этом сообщил в видеообращении начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

Всего в рамках проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано девять уголовных производств, из незаконного оборота изъяты патроны и боеприпасы, задержаны два разыскиваемых лица, а также "выявлены сторонники так называемого "русского мира", с которыми проведены профилактические мероприятия".

Всего за время проведения мероприятий проверено более 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств. Выявлены 253 нарушителя комендантского часа, а также изъяты четыре мобильных телефона, которые учитывались как украденные.

Кроме этого, как сообщил начальник ОВА, на кладбище обнаружен тайник оружия, а из незаконного оборота изъяты автоматическое оружие, пистолеты, гранаты и тротиловые шашки.

Проведены четыре обыска в уголовных производствах о причастности граждан к коллаборационной деятельности. В ходе этих обысков были обнаружены и изъяты флаги России, "георгиевские" ленты, а также оружие.

По словам Прокудина, найдена и "очень интересная" документация, в частности, списки сотрудников оккупационной полиции, расстановка их нарядов и списки лиц для регистрации на выплату от РФ 10 тысяч рублей с копиями соответствующих паспортов.

Выявлена и похищенная бытовая техника, принадлежащая Херсонскому городскому центру социальных служб для семьи, детей и молодежи. В связи с вышеуказанным Прокудин также поблагодарил херсонцев "за понимание и содействие правоохранительным органам".

Напомним, что в течение комендантского часа в Херсоне, который длился с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая, было запрещено передвигаться и находиться на улицах, также город был закрыт на въезд и выезд.