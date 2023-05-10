Для руководства Херсонским "управлением МВД РФ" оккупанты создали специальную организованную преступную группировку

Служба безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции собрала доказательную базу участников преступной организации, которая действовала в составе созданного агрессором "главного управления МВД РФ Херсонской области".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в рядах российского карательного органа злоумышленники выполняли задачи Кремля по поводу распространения оккупационного режима и подавления движения сопротивления на временно захваченной части региона.

Злоумышленники имели четкую иерархическую вертикаль, во главе которой стояли два "куратора" из ФСБ и МВД РФ, которые непосредственно занимались формированием руководящего состава псевдооргана и контролировали его деятельность: это граждане РФ Синицын Сергей Викторович и Топтыгин Александр Сергеевич.

"К противоправной деятельности они привлекли двух кадровых сотрудников российской полиции и назначили их "заместителями" главы фейкового ведомства. При этом руководителем этого учреждения стал экс-глава Управления МВД в Черкасской области Липандин Владимир Витальевич", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что другие 30 активных участников преступной организации – бывшие местные правоохранители, после захвата части Херсонщины поддержали захватчиков.

"По данным следствия, злоумышленники похищали людей в российские застенки, где подвергали их многочисленным пыткам. Таким образом рашисты пытались запугать местных жителей и заставить их работать на оккупационную администрацию. Также они регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан, под видом которых разграбили имущество потерпевших", - сообщили правоохранители.

Кроме того, во время временной оккупации областного центра злоумышленники ограбили городскую аптеку – вынесли оттуда все наличные деньги, медпрепараты, а само помещение "конфисковали" для нужд захватчиков.

Участники карательного органа также были привлечены к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли "избиркомы" и обеспечивали перевозку фейковых "бюллетеней".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней). В настоящее время подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины. СБУ уже задержала четырех других "чиновников" этого российского карательного органа. Относительно остальных участников преступной группировки - продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. Каждый из них будет наказан!", - подчеркнули в СБУ.

Также ведомство публикует полный список разоблаченных участников организованной преступной группировки-работников Херсонского "управления МВД РФ":

1. Липандин В.В. – начальник главного управления;

2. Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;

Третий Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения;

4. Стусенко Е.Г. – начальник следственного управления;

5. Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;

6. Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;

7. Малиновский Р.А. – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;

8. Чмелев В.А. – начальник отдела раскрытия имущественных преступлений;

9. Великосельский Е.В. – начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

10. Цымбаревич О.М. – заместитель начальника полиции общественной безопасности;

11. Гаркуша Г.А. – начальник батальона "Беркут";

12. Горелов К.В. – начальник центра общественных связей;

13. Морозик У.С. – начальник отдела кадров управления уголовного розыска;

14. Яременко А.А. – начальник тренингового центра;

15. Парфенюк Е.П. – заместитель начальника штаба – начальник дежурной части;

16. Фомина Т.И. – начальник управления финансового обеспечения;

17. Чуманов А.В. – оперуполномоченное управление уголовного розыска;

18. Крайнов П.А. – следователь следственного отдела Суворовского городского управления полиции;

19. Рубан В.А. – оперуполномоченный отделения уголовного розыска Днепровского городского отдела полиции;

20. Кондратов К.А. – следователь следственного отдела Днепровского городского отдела полиции;

21. Жакомин А.А. – оперуполномоченный оперативно-розыскной части собственной безопасности;

22. Чернышев В.В. – инспектор штаба Суворовского городского управления полиции;

23. Ковтун П.Г. – заместитель начальника главного управления – начальник криминальной полиции;

24. Селезнев В.В. – следователь Суворовского городского управления полиции;

25. Каневец И.П. – начальник управления кадрового обеспечения;

26. Дмитрук О.А. – заместитель начальника следственного управления;

27. Запорожец А.П. – начальник экономической безопасности и противодействия коррупции;

28. Лысенко Д.В. – начальник штаба;

29. Каменский Р.М. – начальник отряда специального назначения "Гром";

30. Старосветский С.М. – заместитель начальника главного управления;

31. Топтигин А.С. – кадровый сотрудник МВД РФ;

32. Синицын С.В. – "куратор" оккупационных властей Херсонской области от ФСБ, кадровый сотрудник ФСБ РФ;

33. Кузменков Г.Г. – заместитель начальника главного управления, кадровый сотрудник МВД РФ;

34. Топольницкий А.С. – заместитель начальника главного управления – начальник полиции общественной безопасности, кадровый сотрудник МВД РФ.

Напомним, Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Оккупанты его назначили главой вокзала городской станции, где коллаборант помогал РФ опрокидывать военные эшелоны в Украину.