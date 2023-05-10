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Преступность
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Для руководства Херсонским "управлением МВД РФ" оккупанты создали специальную организованную преступную группировку

Для руководства Херсонским "управлением МВД РФ" оккупанты создали специальную организованную преступную группировку
СБУ собрала доказательную базу на участников "главного управления МВД РФ Херсонской области"

Служба безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции собрала доказательную базу участников преступной организации, которая действовала в составе созданного агрессором "главного управления МВД РФ Херсонской области".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в рядах российского карательного органа злоумышленники выполняли задачи Кремля по поводу распространения оккупационного режима и подавления движения сопротивления на временно захваченной части региона.

Злоумышленники имели четкую иерархическую вертикаль, во главе которой стояли два "куратора" из ФСБ и МВД РФ, которые непосредственно занимались формированием руководящего состава псевдооргана и контролировали его деятельность: это граждане РФ Синицын Сергей Викторович и Топтыгин Александр Сергеевич.

"К противоправной деятельности они привлекли двух кадровых сотрудников российской полиции и назначили их "заместителями" главы фейкового ведомства. При этом руководителем этого учреждения стал экс-глава Управления МВД в Черкасской области Липандин Владимир Витальевич", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что другие 30 активных участников преступной организации – бывшие местные правоохранители, после захвата части Херсонщины поддержали захватчиков.

"По данным следствия, злоумышленники похищали людей в российские застенки, где подвергали их многочисленным пыткам. Таким образом рашисты пытались запугать местных жителей и заставить их работать на оккупационную администрацию. Также они регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан, под видом которых разграбили имущество потерпевших", - сообщили правоохранители.

Кроме того, во время временной оккупации областного центра злоумышленники ограбили городскую аптеку – вынесли оттуда все наличные деньги, медпрепараты, а само помещение "конфисковали" для нужд захватчиков.

Участники карательного органа также были привлечены к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли "избиркомы" и обеспечивали перевозку фейковых "бюллетеней".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней). В настоящее время подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины. СБУ уже задержала четырех других "чиновников" этого российского карательного органа. Относительно остальных участников преступной группировки - продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. Каждый из них будет наказан!", - подчеркнули в СБУ.

Также ведомство публикует полный список разоблаченных участников организованной преступной группировки-работников Херсонского "управления МВД РФ":

  • 1. Липандин В.В. – начальник главного управления;
  • 2. Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;
  • Третий Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения;
  • 4. Стусенко Е.Г. – начальник следственного управления;
  • 5. Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;
  • 6. Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;
  • 7. Малиновский Р.А. – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
  • 8. Чмелев В.А. – начальник отдела раскрытия имущественных преступлений;
  • 9. Великосельский Е.В. – начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
  • 10. Цымбаревич О.М. – заместитель начальника полиции общественной безопасности;
  • 11. Гаркуша Г.А. – начальник батальона "Беркут";
  • 12. Горелов К.В. – начальник центра общественных связей;
  • 13. Морозик У.С. – начальник отдела кадров управления уголовного розыска;
  • 14. Яременко А.А. – начальник тренингового центра;
  • 15. Парфенюк Е.П. – заместитель начальника штаба – начальник дежурной части;
  • 16. Фомина Т.И. – начальник управления финансового обеспечения;
  • 17. Чуманов А.В. – оперуполномоченное управление уголовного розыска;
  • 18. Крайнов П.А. – следователь следственного отдела Суворовского городского управления полиции;
  • 19. Рубан В.А. – оперуполномоченный отделения уголовного розыска Днепровского городского отдела полиции;
  • 20. Кондратов К.А. – следователь следственного отдела Днепровского городского отдела полиции;
  • 21. Жакомин А.А. – оперуполномоченный оперативно-розыскной части собственной безопасности;
  • 22. Чернышев В.В. – инспектор штаба Суворовского городского управления полиции;
  • 23. Ковтун П.Г. – заместитель начальника главного управления – начальник криминальной полиции;
  • 24. Селезнев В.В. – следователь Суворовского городского управления полиции;
  • 25. Каневец И.П. – начальник управления кадрового обеспечения;
  • 26. Дмитрук О.А. – заместитель начальника следственного управления;
  • 27. Запорожец А.П. – начальник экономической безопасности и противодействия коррупции;
  • 28. Лысенко Д.В. – начальник штаба;
  • 29. Каменский Р.М. – начальник отряда специального назначения "Гром";
  • 30. Старосветский С.М. – заместитель начальника главного управления;
  • 31. Топтигин А.С. – кадровый сотрудник МВД РФ;
  • 32. Синицын С.В. – "куратор" оккупационных властей Херсонской области от ФСБ, кадровый сотрудник ФСБ РФ;
  • 33. Кузменков Г.Г. – заместитель начальника главного управления, кадровый сотрудник МВД РФ;
  • 34. Топольницкий А.С. – заместитель начальника главного управления – начальник полиции общественной безопасности, кадровый сотрудник МВД РФ.

Напомним, Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Оккупанты его назначили главой вокзала городской станции, где коллаборант помогал РФ опрокидывать военные эшелоны в Украину.

Автор:
Светлана Манько