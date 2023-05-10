Создали застенку в Николаевской области: военнослужащим "ДНР" сообщено о подозрении

Служба безопасности системно разоблачает российских окупантов и их приспешников, совершавших военные преступления против украинских граждан. В результате комплексных мероприятий установлены личности еще трех предателей, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации ДНР и двое его подчиненных.

Еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды русских захватчиков.

Там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил РФ, где после 24 февраля прошлого года участвовали в боевых действиях на южном фронте.

После захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили "военным комендантом" в одном из селений Баштанского района.

По его приказу рашисты похищали местных жителей и применяли к ним многочисленные пытки.

"Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых были бывшие военнослужащие ВСУ. Затем оккупанты по указанию своего командира закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В застенках людей жестоко избивали и продолжительное время, без воды и еды. Таким образом, рашисты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны", - отмечают правоохранители.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Ранее СБУ установила личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Он отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах".