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Враг ударил по Харьковской области: есть раненые (ФОТО)

Враг ударил по Харьковской области: есть раненые (ФОТО)
Последствия вражеского обстрела. Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Российские оккупационные войска 11 мая обстреляли пгт Великий Бурлук в Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным следствия, обстрел производился с РСЗО "Торнадо".

В результате обстрела повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей.

"Получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции работают на месте вражеских обстрелов.

Фото 2 — Враг ударил по Харьковской области: есть раненые (ФОТО)
Фото 3 — Враг ударил по Харьковской области: есть раненые (ФОТО)
Фото 4 — Враг ударил по Харьковской области: есть раненые (ФОТО)

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Автор:
Нина Комащенко