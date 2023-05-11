Враг ударил по Харьковской области: есть раненые (ФОТО)

Российские оккупационные войска 11 мая обстреляли пгт Великий Бурлук в Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным следствия, обстрел производился с РСЗО "Торнадо".

В результате обстрела повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей.

"Получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции работают на месте вражеских обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.