Захватчики из артиллерии, минометов и авиации обстреляли три района Харьковщины: есть разрушения и пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате обстрела Волчанского Чугуевского района погиб 67-летний мужчина, повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.

Кроме того, в селе Фиголовка Купянского района во время минометного обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет. Также повреждено частное домовладение.

Также в области остается высокой минной опасности. Сегодня утром в городе Изюм на противопехотной мине "Лепесток" подорвался гражданский мужчина 44 лет. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Синегубов добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 16 га территории и обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

Напомним, 9 мая враг нанес ракетный удар по городу Купянск ракетами "Искандер. Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов.

В результате российской агрессии ранения получили 3 человека. Женщина 57-лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести.

А 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Харьковскому району области. Враг применил ракеты С-300. Тогда обошлось без пострадавших.