Армия РФ выпустила 461 снаряд по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 10 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 90 обстрелов, выпустив 461 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 10 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

По данным Офиса генпрокурора, 10 мая около 17:00 оккупанты совершили минометный обстреляли одного из сел в Каховском районе. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 95 человек.

Заметим, что в течение 9 мая захватчики 63 раза обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 354 снаряда, ранив одного человека.