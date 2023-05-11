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Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: повреждены дома
11 мая армия страны-агрессора РФ ракетами С-300 ударила по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела ранения получила пожилая женщина. Кроме того, пострадали две многоэтажки и автомобили.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"К сожалению наш город вновь обстреляли ракетами С-300. Попадание в частный дом. Ранена женщина", - отметил Лях.
Он добавил, что также разрушения получили два многоквартирных дома по улице Светлодарской, автомобиль и частные дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заметим, что российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 10 мая враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего три человека погибли и еще двое получили ранения.