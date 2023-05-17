Оккупанты нанесли 16 ударов по приграничью Сумщины

В течение дня россияне 16 раз обстреляли приграничные общины Сумской области. Было зафиксировано более 180 взрывов. Под вражеский обстрел попали Белопольская, Новослободская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Согласно сообщению, больше всего пострадала Белопольская община. По ее территории враг бил из миномета – 28 прилетов и произвел обстрел из гранатометных систем – 85 взрывов.

В Зноб-Новгородской общине зафиксировано четыре артобстрела, 10 "прилетов" из минометов и обстрел из РСЗО "Град".

По Новослободской общине враг совершил минометный обстрел. В результате этого один частный дом загорелся, а еще один - получил повреждения. Местные жители, пытавшиеся потушить пожар, были обстреляны из стрелкового оружия.

По Середино-Будской общине россияне ударили из миномета и ствольной артиллерии.

Вчера российские оккупационные войска совершили 20 обстрелов приграничья Сумской области, в результате чего один человек получил ранения.