Россия начала чаще обстреливать три области в Украине - Минобороны

За последний месяц враг увеличил обстрелы пограничных областей – Харьковской, Черниговской и Сумской. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

За последнюю неделю, с 8 по 16 мая 2023 года, российские войска произвели 162 обстрела указанных областей. Чаще всего оккупанты целятся в Сумскую область – 110 обстрелов. Черниговская – 29, Харьковская – 23.

“Вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты – садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых – дети. Кроме того, артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования по другим направлениям”, - добавила Анна Маляр.

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Российские оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население области, используя все имеющееся оружие – ствольное и реактивное артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие.

Российские оккупационные войска в течение дня 16 мая совершили 20 обстрелов приграничья Сумской области, в результате чего один человек получил ранения.

Напомним, россияне в течение дня 10 мая совершили 11 обстрелов пограничья Сумской области, в результате чего один человек погиб.

Российские оккупанты поздно вечером 3 мая ударили из авиации по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей.