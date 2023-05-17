Росія почала обстрілювати частіше три області в Україні - Міноборони

За останній місяць ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За останній тиждень, з 8 по 16 травня 2023 року, російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найчастіше окупанти ціляться в Сумську область – 110 обстрілів. Чернігівська – 29, Харківська - 23.

“Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти. Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках”, - додала Ганна Маляр.

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.

Російські окупаційні війська протягом дня 16 травня здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, росіяни протягом дня 10 травня здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула.

Російські окупанти пізно ввечері 3 травня вдарили з авіації по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей.