Войска РФ обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: погиб местный житель

Российские оккупанты в течение дня 10 мая совершили 11 обстрелов пограничья Сумской области, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Отмечается, что по Белопольской общине россияне били из минометов (29 взрывов) и артиллерии (шесть взрывов). В результате одного из обстрелов из ствольной артиллерии в селе Павловка повреждены одно домовладение, гараж фермерского хозяйства и линия электропередач. От обломка артснаряда погиб местный житель 1967 года рождения.

Кроме того, войска РФ обстреляли Хотинскую и Новослободскую общины из минометов (три и пять взрывов соответственно), а Эсманскую общину – из самоходных артиллерийских установок (два взрыва). На Великописаревскую общину враг сбросил 13 мин.

В Юнаковской общине был обстрел из миномета (три взрыва) и артобстрел (также три взрыва). Оккупанты повредили одно домохозяйство.