Россияне обстреляли из миномета село в Херсонской области: есть погибшая

Один человек погиб 10 мая в результате минометного обстрела около 17:00 одного из сел в Каховском районе, заявляют в Херсонской областной прокуратуре.

При ее процессуальном руководстве начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Указано, что в результате обстрела несовместимые с жизнью травмы получила местная женщина. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Отметим при этом, что Украина контролирует (с 12 ноября 2022 года) только два населенных пункта Каховского района - поселок Веселое и поселок городского типа Казацкое Новокаховской общины, расположенные на правом берегу Днепра. Все же остальные населенные пункты района, в том числе все со статусом села, являются оккупированными Россией еще с первого дня войны 24 февраля 2022 года.

Сам населенный пункт в прокуратуре не уточняют, хотя иллюстрируют новость фотографиями. Не сообщают пока о таком происшествии и в Главном управлении полиции в Херсонской области. В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 об обстреле хотя бы одного из упомянутых двух поселков Новокаховской общины не сообщалось.

Отметим, что оккупационные войска регулярно обстреливают населенные пункты с контролируемого Украиной правого берега Днепра. В частности, 9 мая в результате обстрела села Кизомыс Белозерской общины был уничтожен фельдшерский пункт. 8 мая российская армия ударила по поселку Антоновка: тяжелые травмы получила 67-летняя женщина, также был госпитализирован 42-летний мужчина. Тогда же россияне обстреляли село Станислав, где ранения получили сразу 10 человек.