Армия РФ обстреляла школу, фельдшерский пункт и торговый центр в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 8 мая 63 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 63 обстрела, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 7 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в школу, фельдшерский пункт, территорию и здание торгового центра", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 49 человек.

Заметим, что в течение 8 мая захватчики 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 320 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, ранив 14 человек.