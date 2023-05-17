Оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население Харьковщины: используют все имеющееся оружие

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, российские оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население области, используя все имеющееся оружие – ствольное и реактивное артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие.

Синегубов подчеркнул, что по официальным данным в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковщину. В том числе 24 обстрела – ракетные.

"Целями российской армии являются преимущественно гражданские объекты и мирное население, что нарушает нормы международного Гуманитарного права", - отметил глава Харьковщины.

Он добавил, что за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Авиаудары врага испытали Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка, под артиллерийским и минометным огнем были Казачья Лопань, Нестерное, Старица, Дворичанское, Каменка, Дворечная, Купянск, Волчанск и другие населенные пункты.

В результате обстрела Купянска погиб гражданский мужчина 50 лет.

Кроме того, в селе Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Также в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали почти 8 га территории и обезвредили 130 взрывоопасных предметов.

Накануне российские оккупанты массировано из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

В результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.