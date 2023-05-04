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Оккупанты нанесли авиаудары по Сумской и Черниговской областях: есть погибшая и раненые
Российские оккупанты поздно вечером 3 мая нанесли удары из авиации по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север".
Отмечается, что около 22:25 в направлении села Уралово Сумской области было зафиксировано два взрыва. Вероятно, это были управляемые авиабомбы. В результате были повреждены два частных дома, административное здание и учреждение образования.
Около 23:10 в районе Ивановки Черниговской области был зафиксирован один прилет, вероятно, управляемой авиабомбы. Захватчики повредили пять зданий разного назначения, в частности, здание учебного заведения. Из-за российской атаки погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что погибла женщина 1941 года рождения. В результате авиаудара в Ивановке загорелись жилой дом и хозяйственное здание, еще один дом поврежден.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 3 мая россияне сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. Тогда была повреждена электроподстанция.