Оккупанты нанесли авиаудары по Сумской и Черниговской областях: есть погибшая и раненые

Российские оккупанты поздно вечером 3 мая нанесли удары из авиации по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север".

Отмечается, что около 22:25 в направлении села Уралово Сумской области было зафиксировано два взрыва. Вероятно, это были управляемые авиабомбы. В результате были повреждены два частных дома, административное здание и учреждение образования.

Около 23:10 в районе Ивановки Черниговской области был зафиксирован один прилет, вероятно, управляемой авиабомбы. Захватчики повредили пять зданий разного назначения, в частности, здание учебного заведения. Из-за российской атаки погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.

Последствия российского авиаудара по Ивановке Черниговской области 3 мая 2023. Фото: ОК "Север" / Telegram Последствия российского авиаудара по Ивановке Черниговской области 3 мая 2023. Фото: ОК "Север" / Telegram Последствия российского авиаудара по Ивановке Черниговской области 3 мая 2023. Фото: ОК "Север" / Telegram Последствия российского авиаудара по Ивановке Черниговской области 3 мая 2023. Фото: ОК "Север" / Telegram Последствия российского авиаудара по Ивановке Черниговской области 3 мая 2023. Фото: ОК "Север" / Telegram

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что погибла женщина 1941 года рождения. В результате авиаудара в Ивановке загорелись жилой дом и хозяйственное здание, еще один дом поврежден.

Напомним, в ночь на 3 мая россияне сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. Тогда была повреждена электроподстанция.