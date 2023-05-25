Россияне нанесли удары по приграничной Сумщине: в ОВА рассказали о последствиях

В течение дня российские оккупанты 14 раз обстреляли приграничные районы Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 57 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская общины.

Больше всего пострадала великописаревская община. За день россияне семь раз обстреляли ее из минометов, произведя 33 взрыва, сообщает Сумская областная военная администрация.

По данным ОВА, Хотинскую общину захватчики четырежды обстреляли из минометов. Вражеским огнем повреждена линия электропередач. Под минометный обстрел попала и Новослободская община. Туда "прилетало" дважды. Как следствие – семь взрывов.

Юношеская община попала под вражеский огонь из самоходных артиллерийских установок россиян, в результате чего произошли пять взрывов.

Путивльскую общину русские войска таковали из артиллерии, было 2 взрыва.

По территории Эсманской и Шалыгинской общин враг также избивал из минометов. Зафиксировано два и четыре взрыва соответственно.

Напомним, в течение дня 24 мая армия страны-агрессора РФ совершила 23 обстрела приграничья Сумской области. Всего зафиксировано 84 взрыва.