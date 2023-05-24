Армия РФ атаковала приграничье Сумской области: есть раненые

Армия страны-агрессора РФ в течение дня 24 мая совершила 23 обстрела приграничья Сумской области. Всего зафиксировано 84 взрыва.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Под обстрелами находились Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская и Белопольская громады.

Так, Хотинскую громаду враг обстреливал из минометов (30 взрывов), в результате чего повреждены дома и двое гражданских получили ранения.

Также из минометов россияне били по Новослободской громаде (4 взрыва).

"Великописаревская громада: россияне совершили 1 взрыв (приход ракет с самолета), минометный обстрел – 9 взрывов, обстрел из СПГ – 3 взрыва, из РСЗО – 8 взрывов", - отметили в ОВА.

По Белопольской громаде враг бил из минометов (16 взрывов) и ствольной артиллерии (7 взрывов).

По Юнаковской громаде россияне с территории РФ с вражеского самолета совершили пуск авиационной ракеты (1 взрыв), в результате чего поврежден центральный корпус заведения дошкольного образования. Также рашисты произвели обстрел из миномета (4 взрыва).

Напомним, россияне в течение дня 22 мая совершили 12 обстрелов приграничья Сумской области, в результате чего ранение получил один человек.