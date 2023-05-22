Россияне атаковали приграничье Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска в течение дня 22 мая совершили 12 обстрелов приграничья Сумской области, в результате чего ранение получил один человек.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего зафиксировано 80 взрывов. Под обстрелы попали Белопольская, Миропольская, Юнаковская, Новослободская, Великописаревская громады.

Так, Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (12 взрывов) и из АГС (34 взрыва).

Новослободская громада попала под ракетный обстрел – 3 ракеты.

По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии (13 взрывов), в результате чего один гражданский получил осколочное ранение. Также обстрелом поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение и забор. Также был минометный обстрел – 9 взрывов.

На Миропольскую громаду враг совершил сброс взрывного устройства (ВОГ) с помощью БпЛА (1 взрыв).

По Юнаковской громаде россияне были из артиллерии (8 взрывов).

Напомним, в Сумской области в пятницу, 19 мая, в результате российских обстрелов погибли трое гражданских лиц.