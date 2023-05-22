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Россияне ударили ракетами по Изюму, ранен ребенок
22 мая около 2:30 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. По предварительным данным, враг выпустил две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области России. В результате 10-летний мальчик получил ранения. Ребенок был госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По сообщению прокуратуры, повреждения получили здание предприятия и жилые дома, в которых взрывной волной выбило окна и уничтожило крыши и хозяйственные постройки.
Прокуроры и полицейские собирают вещественные доказательства и зафиксируют последствия ракетного удара со стороны России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, применив артиллерию, минометы и ракетное вооружение.