Россияне ударили ракетами по Изюму, ранен ребенок

22 мая около 2:30 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. По предварительным данным, враг выпустил две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области России. В результате 10-летний мальчик получил ранения. Ребенок был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По сообщению прокуратуры, повреждения получили здание предприятия и жилые дома, в которых взрывной волной выбило окна и уничтожило крыши и хозяйственные постройки.

Прокуроры и полицейские собирают вещественные доказательства и зафиксируют последствия ракетного удара со стороны России.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, применив артиллерию, минометы и ракетное вооружение.