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Армия РФ обстреляла Купянск: есть раненые
22 мая российские оккупационные войска обстреляли Купянск Харьковской области. В результате российской агрессии получили ранения две женщины, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает бить по мирным жителям Харьковщины. Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск", - отметил Синегубов.
По его словам, в результате обстрела ранения получили 2 женщины - 76-ти и 53-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Синегубов добавил, что в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины, применив артиллерию, минометы и ракетное вооружение.