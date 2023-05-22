Оккупанты атаковали Станислав в Херсонской области: есть погибший

Российские оккупанты обстреляли село Станислав Херсонской области, в результате чего 45-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом 22 мая сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, во время обстрела мужчина занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце, из-за чего местный житель погиб на месте.

Кроме того, из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома.

От действий захватчиков продолжает страдать и Кизомис. Ночью россияне сбросили на село две управляемые авиабомбы, чем разрушили дом и повредили еще два. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Напомним, в течение суток 21 мая оккупанты 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области, выпустив 318 снарядов. Из-за российской агрессии один человек погиб.