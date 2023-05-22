Захватчики выпустили 318 снарядов по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 21 мая 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза, выпустив 22 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 79 человек.

Напомним, 21 мая около 12:00 российские военные из артиллерии обстреляли поселок Казацкий в Новокаховской общине. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина.

Заметим, в течение суток 20 мая армия страны-агрессора 63 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли и еще двое получили ранения.