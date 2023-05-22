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Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)

Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)
Фото: Днепропетровской ОВА

В ночь на 22 мая армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, этой ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракет.

Но есть и "прилеты" в Днепре.

Так, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже спасатели потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники повреждены. Повреждены и 25 частных машин и 2 автобуса.

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания.

Также в Илларионовской общине Синельниковского района упали БПЛА и обломки ракеты. Пострадали семь человек, из них женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.

Повреждены 3 частных дома и 9 многоквартирных, детсад, магазины и админздания, изуродованы 6 авто.

Фото 2 — Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)
Фото 3 — Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)
Фото 4 — Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)
Фото 5 — Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)
Фото 6 — Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)
Фото 7 — Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)

Напомним, в течение 21 мая вражеские войска обстреляли Мировскую общину Никопольского района Днепропетровской области. Они использовали тяжелую артиллерию и выпустили более четырех десятков снарядов.

Автор:
Светлана Манько