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Над Днепропетровщиной сбили 15 дронов и 4 крылатые ракеты: есть попадание в Днепре (ФОТО)
В ночь на 22 мая армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, этой ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракет.
Но есть и "прилеты" в Днепре.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Кроме того, повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже спасатели потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники повреждены. Повреждены и 25 частных машин и 2 автобуса.
Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания.
Также в Илларионовской общине Синельниковского района упали БПЛА и обломки ракеты. Пострадали семь человек, из них женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.
Повреждены 3 частных дома и 9 многоквартирных, детсад, магазины и админздания, изуродованы 6 авто.
Напомним, в течение 21 мая вражеские войска обстреляли Мировскую общину Никопольского района Днепропетровской области. Они использовали тяжелую артиллерию и выпустили более четырех десятков снарядов.