Россияне обстреляли Донецкую область: за сутки погибли два человека, еще шестеро ранены

Российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего два человека погибли, а еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 22 мая.

Отмечается, что на Волновахском направлении оккупанты нанесли два авиаудара и совершили 13 обстрелов Угледара – обошлось без жертв.

На Донецком направлении враг девять раз обстрелял Авдеевку, применив, в частности, кассетные боеприпасы. В результате один человек погиб, еще четверо ранены. Войска РФ повредили дома и территорию коксохимического завода.

Кроме того, один человек ранен в Георгиевке Марьинской общины. Четыре раза под обстрел попала и Кураховская община.

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram

На Горловском направлении один человек погиб в Часовом Яру – россияне повредили шесть домов и два промышленных здания. В Торецке накануне оккупанты повредили восемь домов, админздание и школу, а утром двумя ракетами попали на территорию шахты и в "Пункт незламності" - обошлось без жертв.

В Нью-Йорке был ранен один человек и повреждены три дома. В Никифоровке Соледарской общины захватчики разрушили магазин, повредили четыре частных и три многоквартирных дома. Еще один дом поврежден в Червоном Константиновской общины.

На Лисичанском направлении в Лиманской общине оккупанты повредили один дом в Торском и два – в Ямполе.