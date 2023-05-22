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Ситуация в Харьковской области: в течение суток два человека получили ранения
Российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, применив артиллерию, минометы и ракетное вооружение. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В частности, россияне нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района, чем разрушили жилой дом и ранили гражданского мужчину.
Также враг обстрелял Волчанск Чугуевского района – там повреждены шесть домов и хозяйственные постройки.
В Чугуеве оккупанты повредили здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
А в поселке Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом были повреждены два дома и автобус. В результате российской атаки погибли и ранены домашние животные.
В селе Каменка Изюмского района на неизвестном боеприпасе в собственном дворе подорвался 61-летний мужчина – его госпитализировали с ранением.
Синегубов добавил, что на линии столкновения продолжаются бои. Войска РФ снова попытались пойти в наступление в районе Масютовки, но понесли потери и отступили.