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Ситуация в Харьковской области: в течение суток два человека получили ранения

Харьковская область, обстрел, разрушения
Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, применив артиллерию, минометы и ракетное вооружение. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, россияне нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района, чем разрушили жилой дом и ранили гражданского мужчину.

Также враг обстрелял Волчанск Чугуевского района – там повреждены шесть домов и хозяйственные постройки.

В Чугуеве оккупанты повредили здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.

А в поселке Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом были повреждены два дома и автобус. В результате российской атаки погибли и ранены домашние животные.

В селе Каменка Изюмского района на неизвестном боеприпасе в собственном дворе подорвался 61-летний мужчина – его госпитализировали с ранением.

Фото 2 — Ситуация в Харьковской области: в течение суток два человека получили ранения
Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
Фото 3 — Ситуация в Харьковской области: в течение суток два человека получили ранения
Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Синегубов добавил, что на линии столкновения продолжаются бои. Войска РФ снова попытались пойти в наступление в районе Масютовки, но понесли потери и отступили.

Автор:
Артем Ющенко