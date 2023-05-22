Ситуация в Харьковской области: в течение суток два человека получили ранения

Российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, применив артиллерию, минометы и ракетное вооружение. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, россияне нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района, чем разрушили жилой дом и ранили гражданского мужчину.

Также враг обстрелял Волчанск Чугуевского района – там повреждены шесть домов и хозяйственные постройки.

В Чугуеве оккупанты повредили здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.

А в поселке Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом были повреждены два дома и автобус. В результате российской атаки погибли и ранены домашние животные.

В селе Каменка Изюмского района на неизвестном боеприпасе в собственном дворе подорвался 61-летний мужчина – его госпитализировали с ранением.

Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Синегубов добавил, что на линии столкновения продолжаются бои. Войска РФ снова попытались пойти в наступление в районе Масютовки, но понесли потери и отступили.