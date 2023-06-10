В Миргороде из-за российской атаки ракетами и дронами поврежден военный аэродром

Военный аэродром в Миргороде Полтавской области был поврежден в ночь на 10 июня в результате российской ракетной атаки. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Во время ночной атаки в районе военного аэродрома "Миргород" враг применил баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв", - отметил он.

По словам главы региона, пожар был "частично локализован" пожарными расчетами самой 831-й бригады тактической авиации и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

Кроме этого, в результате работы сил противовоздушной обороны, после падения обломков было повреждено восемь частных зданий и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что аэродром в Миргороде обстреливался российскими войсками и ранее, в частности, в первый же день вторжения 24 февраля 2022 года и впоследствии неоднократно в апреле прошлого года.

Отметим также, что в ночь на субботу российские войска совершили атаку на Одесскую область: в частности, в результате падения обломков сбитого дрона Shahed на многоэтажку погибли три человека.