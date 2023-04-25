Суд арестовал подозреваемого в организации неудачной операции, приведшей к обстрелу РФ аэродрома "Канатово"

Шевченковский районный суд Киева 25 апреля избрал Роману Червинскому, подозреваемому по делу о попытке угона российского самолета, которая, по мнению следствия, привела к российскому обстрелу аэродрома "Канатово", меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности выхода под залог.

Как сообщает "Украинская правда", соответствующее решение объявила судья Елена Чайка. Прокуроры просили арестовать Червинского без альтернативы внесения залога, отмечая риски бегства подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокаты же подозреваемого просили отказать в удовлетворении ходатайства. На заседании суда также были поручители - депутаты Верховной Рады Гео Лерос (внефракционный) и Михаил Бондарь ("Европейская солидарность"), бывший нардеп и военный Андрей Тетерук, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Однако суд во взятии подозреваемого на поруки отказал.

Напомним, что 21 апреля Служба безопасности Украины сообщила Червинскому о подозрении по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По версии спецслужбы, бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Сил специальных операции Вооруженных сил Украины вместе с другими лицами самовольно решил завладеть самолетом воздушно-космических сил России, пилот которого якобы согласился перегнать самолет в Украину, хотя сама СБУ и военная разведка выразили свои замечания к такому плану.

По мнению следствия, именно самовольные действия Червинского привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года, поскольку российская сторона через него получила данные о размещении там личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания аэродрома получили значительные повреждения.