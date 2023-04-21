Обстрел аэродрома "Канатово" в Кировоградской области: СБУ сообщила о подозрении военному

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операции Роману Червинскому по делу об обстреле аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как свидетельствуют материалы следствия, самовольные действия военнослужащего привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По материалам дела этот фигурант вместе с другими лицами самовольно решил провести т.н. "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Эта "операция" проводилась несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

"СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать на свое усмотрение... Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. На мой взгляд, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства, приведшие к массированному ракетному удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года. Он произошел из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Заметим, как говорится в материале издания "Украинская правда", в период с апреля по июль 2022 года украинские служащие, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет. Но Кремль параллельно вел собственную игру, пытаясь выведать секретные данные для себя.