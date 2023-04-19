На Волыни офицер жестоко избил военного и оставил умирать (ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области.

Военного с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа обнаружили 9 апреля, через сутки после избиения, сообщили в ДБР.

По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер воинской части. Подозрение офицеру, правоохранители пока не выдвигали.

Сотрудники ДБР начали расследование по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Опросили потерпевшего и свидетелей. Также работники ДБР назначили ряд экспертиз, которые должны установить все происшествия.

Как утверждают родственники потерпевшего, избил его старший по званию служащий за то, что "зашел не в ту кабинку в душе".

"Мой брат Грищук Анатолий, военный 14 бригады, который был жестоко избит старшим лейтенантом Арийчуком Василием Тарасовичем за то, что брат зашел мыться не в ту кабинку. Он его сбил с ног и оторвал ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг покинул его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что имел большую гематому головы", — отметила сестра потерпевшего Наталья Мендель.

В комментарии телеканала " Аверс " сам потерпевший рассказал, что после избиения лейтенант заставил его убрать в душевой. Тогда мужчина ушел в прачечную и самостоятельно выйти оттуда уже не мог: у него отказали ноги.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, избившего подчиненного. Обвинительный акт направили в суд.