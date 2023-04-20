Пытались угнать российский самолет: СБУ расследует обстоятельства ракетных обстрелов аэродрома "Канатово"

Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства, приведшие к массированному ракетному удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года. Он произошел из-за самовольных действий отдельных военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, эти обстрелы спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести так называемую "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил РФ, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

"Во время этой "операции", которая проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Эти данные и позволили вооруженным силам РФ осуществить обстрел аэродрома "Канатово" в Кировоградской области", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

"Поэтому такие действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению украинских защитников и навредили обороноспособности страны, нуждаются в соответствующей правовой оценке", - подчеркнули в СБУ.

В ведомстве сообщили, что уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Заметим, как говорится в материале издания "Украинская правда", в период с апреля по июль 2022 года украинские служащие, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет.

Мужчины разработали план, который, по словам участников операции, предполагал, что россиянину дадут "квадрат", в котором он в оговоренное время влетит в воздушное пространство Украины.

Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. Украина объявила бы о пленении пилота. Россиянин и его семья получили деньги и новые документы. Вместе с тем, готовя операцию, украинские военные и силовики пытались узнать у российских пилотов информацию о том, кто отдает им приказы, где они выполняют свои задачи, кто курирует их работу.

"Украинские военные и правоохранители несколько месяцев выманивали из России военный самолет. Вражеский пилот, согласившийся на сотрудничество, в конце концов не прилетел. Кремль параллельно вел собственную игру, пытаясь выведать секретные данные для себя", - говорится в статье издания.