Когда аматоры планируют спецоперации, то становятся наводчиками, – эксперт о взрывах на аэродроме "Канатово"

Провал аматорского плана по захвату российского самолета, повлекший за собой обстрел аэродрома "Канатово", разрушения и жертвы среди украинских военных, свидетельствует, что такие спецоперации могут удачно реализовывать исключительно спецслужбы. Об этом пишет политолог Тарас Загородний, передають “Українські Новини”.

По мнению эксперта, дело военного, который помог россиянам, а затем попытался через прессу слепить образ "пострадавшего героя", требует детального разбора. "Наводчиками выступили военный Роман Червинский и его друг, гражданский айтишник, которые решили, что самостоятельно могут провести спецоперацию и убедить российского пилота угнать самолет и прилететь на нем в Украину. Операция, проведенная, несмотря на запрет СБУ и ГУР МО, провалилась. Враг, узнав расположение ПВО и личного состава нанес удачный ракетный удар", - пишет Загородний.

Эксперт подчеркивает, что дело открыто по факту действий, приведших к гибели и ранениям личного состава. Специально посмотрел российскую прессу и сюжет канала "Россия". Из записей разговоров, к сожалению, очевидно, что спецслужбы России с самого начала "вели" украинских "угонщиков". Спецоперациями такого уровня должны заниматься профессионалы, а не любители. Поскольку когда любители планируют спецоперации, то становятся наводчиками", - резюмирует политолог.

"После провала операции, ее идеолог Роман Червинский, который прямо нарушил запрет, отправился в бега. Странное поведение для человека, уверенного в своей невиновности. Подозреваю он понимал, что за гибель и ранение коллег придется отвечать. Однако через 8 месяцев укрывательства Червинский решил слепить в СМИ образ пострадавшего героя", - считает Загородний.

Напомним ранее, глава СБУ Василий Малюк заявил, что "негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание". 24 апреля Червинский был задержан в Тернопольской области, где он скрывался.