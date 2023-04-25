Суд заарештував підозрюваного в організації невдалої операції, що призвела до обстрілу РФ аеродрому "Канатове"

Шевченківський районний суд Києва 25 квітня обрав Роману Червінському, підозрюваному у справі про спробу викрадення російського літака, яка, на думку слідства, призвела до російського обстрілу аеродрому "Канатове", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості виходу під заставу.

Як передає "Українська правда", відповідне рішенння оголосила суддя Олена Чайка. Прокурори просили заарештувати Червінського без альтернативи внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

Адвокати ж підозрюваного просили відмовити у задоволенні клопотання. На засіданні суду також були поручителі - депутати Верховної Ради Гео Лерос (позафракційний) та Михайло Бондар ("Європейська солідарність"), колишній нардеп та військовий Андрій Тетерук, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Однак суд у взятті підозрюваного на поруки відмовив.

Нагадаємо, що 21 квітня Служба безпеки України оголосила Червінському про підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За версією спецслужби, колишній виконувач обов’язків командира однієї з частин Сил спеціальних операції Збройних сил України разом із іншими особами самовільно вирішив заволодіти літаком повітряно-космічних сил Росії, пілот якого нібито погодився перегнати літак в Україну, хоча сама СБУ та військова розвідка висловили свої зауваження до такого плану.

На думку слідства, саме самовільні дії Червінського призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області 23 липня 2022 року, оскільки російська сторона через нього отримала дані про розміщення там особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 військових. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка та будівлі аеродрому зазнали значних пошкоджень.