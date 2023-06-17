В ISW объяснили, чем грозит передача Беларуси российского ядерного оружия

Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий Кремля, направленных на закрепление военного контроля России над Беларусью.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль заявил, что РФ начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.

По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, и маловероятно, что это будет означать определенную российскую эскалацию.

Заметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие.

Оно, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Отметим, о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта, однако он не сказал, какие именно боеголовки будут развернуты и где.

В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал соглашение между Россией и Белоруссией о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. Соединенные Штаты раскритиковали решение Путина, но заявили, что не намерены менять собственную позицию по стратегическому ядерному оружию и не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.