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В ISW объяснили, чем грозит передача Беларуси российского ядерного оружия
Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий Кремля, направленных на закрепление военного контроля России над Беларусью.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Кремль заявил, что РФ начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.
По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, и маловероятно, что это будет означать определенную российскую эскалацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие.
Оно, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.
Отметим, о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта, однако он не сказал, какие именно боеголовки будут развернуты и где.
В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал соглашение между Россией и Белоруссией о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. Соединенные Штаты раскритиковали решение Путина, но заявили, что не намерены менять собственную позицию по стратегическому ядерному оружию и не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.