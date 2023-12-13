Азербайджан передав Україні допомогу для підтримки енергосистеми

Азербайджан направив Україні 20 вантажівок з допомогою для енергосистеми, що включає електричні кабелі та 6 комплектів трансформаторних пунктів. Загальна вартість цієї третьої партії допомоги від азербайджанських партнерів становить 7,6 мільйона доларів.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Швидке і якісне відновлення енергетичного обладнання під час війни - виклик для наших енергетиків. Але завдяки нашим партнерам ми можемо оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, тим самим зміцнюючи нашу енергетичну безпеку", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністерство зазначає, що перша партія допомоги, яка включала силові трансформатори та електростанції резервного живлення, вже розподілена серед енергетичних компаній у регіонах, найбільше постраждалих від російських ворожих атак. Допомога надійшла до різних областей та міст компаній у системі розподілу електроенергії та сектору видобутку.

Друга партія у 37 вантажів буде розподілена найближчим часом, і вона включає силові, масляні трансформатори, електротрансформаторні, комплектні підстанції, шафи високої напруги, проводи, кабелі та інші комплектуючі для роботи компаній паливно-енергетичного комплексу.

Загалом за угодою передбачено чотири етапи відправки вантажів, які мають надійти в Україну до кінця січня 2024 року.

Попри численні ремонти, енергосистема все одно є слабкою

Додамо, для того, щоб забезпечити більшу стійкість української енергосистеми цього зимового періоду, необхідно вивести з ремонтів якнайбільше енергоблоків електростанцій та збільшити обсяги комерційного електропостачання.

Нагадаємо, внаслідок численних обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення постраждала половина всієї енергосистеми України. Деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню. Енергетики зробили все можливе, щоб підготуватися до опалювального сезону. Особлива увага приділялася захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків і споживачів під час надзвичайних ситуацій, які можуть бути викликані майбутніми обстрілами.

В Україні відновили лише ті об’єкти, які зазнали найменших ушкоджень, кілька енергоблоків також відремонтували лише частково. Головною проблемою є пошук трансформаторів, які передають електроенергію від електростанцій до будинків людей.

В "Укренерго" та Міненерго закликали населення ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі.

Станом на 13 грудня, через бойові дії та негоду знеструмлено 692 населених пункти, після ракетної атаки на столицю без світла лишаються 35 приватних будинків.